David Sesa, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss commentando i temi principali del mercato azzurro: "Meret è un portiere freddo, è molto forte tra i pali e al Napoli sta migliorando. Pépé? Si parla di 80 milioni, cifre pazzesche, ormai però normali per il calcio che ha preso una direzione incredibile. E' forte, giovane, è cresciuto in Francia calcisticamente. E' veloce, nell'uno contro uno è molto forte. E' un giocatore importante in prospettiva, questi sono i classici acquisti mirati al futuro per provare ad attaccare la Juventus".