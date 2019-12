L'ex stella NBA Parker sarà ambasciatore del marchio OL negli USA

Nella giornata di ieri il Lione ha annunciato di aver trovato l’accordo con il Seattle Reign per l’acquisto della franchigia USA e lo sbarco del club francese nel massimo campionato femminile statunitense. Nella compagine societaria spicca anche il nome di un ex campione della NBA come Tony Parker, attuale presidente dell’ASVEL in Francia, che detiene il 3% delle azioni della nuova società. Ma c’è di più perché l’ex cestista francese sarà anche l’ambasciatore del marchio OL negli Stati Uniti.