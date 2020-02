vedi letture

L'ex Tiribocchi: "Vedo l'Atalanta tra il 3° e 4° posto. Zapata? La squadra cambia con lui in campo"

Simone Tiribocchi, ex di Atalanta e Lecce, ha parlato a La Gazzetta dello Sport commentando la strepitosa stagione della squadra di Gasperini. Si parte dalla Champions e dalla vittoria contro il Valencia: "Era impossibile non soffrire un po’, sono gli ottavi di finale! I 4 gol danno la possibilità di affrontare il ritorno in tranquillità, ma il passaggio del turno non è scontato".

Sul campionato dell'Atalanta, Tiribocchi sottolinea: "Il quarto posto è più sicuro. Dall’Inter la separano molti punti, ma ha un buon vantaggio sulle inseguitrici. La Champions può togliere qualche energia, ma comunque vedo l’Atalanta tra il terzo e quarto posto”.

Chiusura con Zapata: "Uno come lui è fondamentale. Fa reparto da solo e la squadra cambia con lui in campo. Ma l’Atalanta ci ha abituato anche a un tridente più leggero, che dà meno punti di riferimento. Quando il colombiano non c’è, i 3 davanti hanno le qualità per far salire la squadra e mettere in difficoltà chiunque".