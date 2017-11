L'ex Udinese Asamoah Gyan lancia la propria compagnia aerea

© foto di Image Sport

In Italia lo ricordiamo per le sue stagioni a Modena e Udine, ma ben presto in tutto il mondo Asamoah Gyan non sarà più soltanto un calciatore. L'attaccante ghanese, tuttora in attività nelle file dei turchi del Kayserispor, ha infatti lanciato nei giorni scorsi la sua compagnia aerea. Si chiamerà Baby Jet Airlines, con base ad Accra e l'obiettivo di migliorare la viabilità aerea del Ghana. Nei giorni scorsi, scrive l'agenzia ch-aviation.com, ha ottenuto la licenza per il trasporto aereo di passeggeri e a breve darà il via alle proprie tratte.