© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Chiusa la parentesi al Venezia, per Gianni Fabiano è tempo di riportare il Mestre nelle categorie professionistiche, ma quel passato in laguna ancora non è stato digerito dal calciatore, che dalle colonne de La Nuova Venezia non le ha certo mandate a dire, proprio in riferimento alla sua esperienza in arancioneroverde: "Sono finito fuori rosa per scelte tecniche dell'allenatore Zenga, senza aver mai avuto un diverbio. Ed è mancato il rispetto verso di me, come persona. Ma nulla da dire con la società che, anzi, mi ha aiutato dandomi il nulla osta per allenarmi a Sandonà gli ultimi mesi della stagione. Purtroppo nel calcio succede di trovarsi in queste situazioni...".