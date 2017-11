L'ex vice di Ventura: "Difficile rinunciare a Insigne, l'Italia andrà in Russia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlo Tebi, ex vice allenatore di Giampiero Ventura al Napoli, è intervenuto attraverso le frequenze di Radio Marte in vista di Svezia-Italia. “In 180 minuti l’Italia si gioca tutto, è una doppia sfida troppo importante perché non andare ai Mondiali sarebbe una tragedia calcistica. Giampiero sta facendo una serie di valutazioni anche nell’ottica delle partite in casa e in trasferta. All’andata in Svezia potrebbe andarci una squadra più strutturata, al ritorno sarà completamente diverso. Rinunciare ad Insigne? Difficile. Magari potrebbe chiedere a Lorenzo un sacrificio tattico, maggiore propensione in fase di copertura rispetto a quanto fa a Napoli, ma è davvero difficile lasciarlo fuori oggi. In passato non mi ha convinto tanto qualche scelta di Ventura, ora il passaggio al 3-5-2 mi convince di più. Anche la convocazione di Jorginho è un bel segnale. Sono convinto che l’Italia vincerà il playoff ed andrà al Mondiale, nelle difficoltà spesso gli azzurri si esaltano”, ha detto Tebi come riporta Tuttonapoli.net.