L'immunologo Le Foche: "Ripartenza del calcio? Si può, con regole ferree e tamponi rapidi"

Ai microfoni del Corriere dello Sport ha parlato l’immuno-infettivologo Francesco Le Foche, esprimendosi in modo positivo e possibilistico sulla ripresa del calcio in Italia: “Dobbiamo rientrare nella normalità. Il calcio e le attività ludiche fanno parte della normalità. Ne abbiamo un bisogno estremo. La Germania può essere esempio virtuoso per la riapertura del calcio? Certamente. Anche perché lo stanno facendo con grande pragmatismo, ma con tutta la rigidità e le prudenze necessarie. E’ una personale convinzione: giusto riaprire, ma prevedendo regole ferree. Con tamponi rapidi possiamo ripartire. Servono controlli prima di ogni gara e durante la settimana. In ogni metropolitana comunque ci sono più rischi che in un campo di calcio. Il rischio zero non ci sarà per molti mesi, però si deve passare nella cruna dell’ago con la responsabilità di tutti i soggetti”.