L'iniziativa di Tuttosport per l'Amedeo di Savoia. Jacobelli: "Segniamo un gol al Coronavirus"

"Segniamo un gol al Coronavirus". Si apre così il fondo di Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, dedicato all'emergenza che ha colpito il nostro paese: "Adesso che tutta l’Italia è una zona rossa o zona protetta, per usare la definizione del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Adesso che non c’è più tempo da concedere al nemico infido e invisibile che ci assedia. Proprio adesso è il momento di restare distanti, ma uniti. E di mostrare concretamente ciò che vogliamo e dobbiamo fare per vincere. A Torino, l’ospedale Amedeo di Savoia è un punto di riferimento assoluto per la cura delle malattie infettive. Potete facilmente immaginare quanto lo sia ancora di più in questi giorni e quanto siano sotto pressione gli Eroi che vi lavorano e hanno bisogno più che mai di un aiuto per rendere ancora più efficiente e funzionale il reparto di terapia intensiva. Tuttosport lancia una sottoscrizione pubblica per l’Amedeo di Savoia, per acquistare i caschi respiratori e tutte le attrezzature necessarie al reparto in prima linea contro il coronavirus. Domani vi illustreremo i dettagli e le modalità operative della nostra iniziativa. Insieme, ce la faremo".