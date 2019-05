Doppio workshop per prima squadra e giovanili sul match fixing

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - L'Udinese Calcio è il club di Serie A TIM protagonista della tappa dell'Integrity Tour 2019 - che vede impegnati Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo per rafforzare la cultura della legalità nel mondo del calcio e diffondere i veri valori dello sport. Gli incontri si sono svolti oggi pomeriggio presso la Dacia Arena, con la prima la Prima Squadra e poi con la Primavera e l'Under 17. "La nostra società - le parole del dg Franco Collavino - mantiene sul tema del match-fixing un'attenzione vigile e costante, è quindi un piacere accogliere nuovamente la giornata di formazione promossa da Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo. Questi momenti di riflessione e prevenzione sono fondamentali non solo per spiegare ai giocatori i rischi e soprattutto l'immoralità di comportamenti palesemente scorretti, ma anche per formarli contro quegli atteggiamenti goliardici e senza malizia in cui possono incorrere inconsapevolmente".