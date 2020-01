Attraverso i propri social, l’Inter celebra il suo portiere, Samir Handanovic, autore di una parata decisiva sul calcio di rigore di Luis Muriel che avrebbe potuto regalare i tre punti all’Atalanta: “Non tutti gli eroi indossano mantelli, alcuni invece indossano guantoni da portiere”, si legge.

Not all heroes wear capes... some wear goalkeeper gloves instead 😉🧤🦸‍♂️#InterAtalanta #ForzaInter pic.twitter.com/kGJcZADY4F

— Inter (@Inter_en) January 11, 2020