L'Inter celebra Lukaku: miglior marcatore della storia del Belgio

Doppietta e pass per Euro 2020 questa sera per Romelu Lukaku. L'Inter, attraverso il proprio profilo Twitter, celebra l'attaccante belga, una vera e propria macchina da gol in Nazionale: "83 presenze, 51 gol, miglior marcatore della storia del Belgio e già qualificato a Euro2020. Applausi per Lukaku" si legge sul noto social.