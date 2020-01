L'Inter insegue la Juve, più duro il testa a testa per il titolo. Le quote

Sarri cerca di prendere il largo, Lazio è il terzo incomodo

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - La Juve campione d'inverno e per l'Inter il testa a testa per lo scudetto si fa più duro. L'ultimo weekend di Serie A ha premiato i bianconeri, mentre il pari con l'Atalanta fa fare una frenata agli uomini di Conte che perdono la vetta e ora devono inseguire. Riflettori anche sulla Lazio che, con il record storico di dieci vittorie consecutive in Serie A dopo l'1-0 ai danni del Napoli in crisi, si lancia nella mischia per lo scudetto. Anche gli analisti di Planetwin365 vedono calare le chance dei nerazzurri di vincere il titolo: se infatti fino a venerdì la quota era di 2,75, adesso è salita a 3,00, mentre la Juve lima al ribasso da 1,50 a 1,40. Passo avanti oltre alla Lazio (9,50 a 8,50) anche per l'Atalanta, che da quota 51,00 passano a 46,00: un traguardo che, per quanto lontano, è pur sempre più vicino che per la Roma (passata da 51,00 a 67,00). Crollo totale per il Napoli: se prima il titolo veniva dato a 151,00, adesso per Gattuso la quota è addirittura 751,00. (ANSA).