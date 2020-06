L'Inter ritorna a San Siro. Nel pomeriggio allenamento allo stadio in vista della Sampdoria

Tutti nuovamente a San Siro, per risentire l’atmosfera di casa a distanza di 112 giorni. L’Inter oggi pomeriggio si sposterà da Appiano Gentile allo stadio Meazza. Conte - sottolinea La Gazzetta dello Sport - farà le prove generali in vista della ripresa della Serie A, domenica in notturna contro la Sampdoria, allenando il gruppo al completo (con il solo Matias Vecino ancora in dubbio). L’allenamento di oggi pomeriggio servirà a riprendere le misure al Meazza, a sentire il profumo dell’erba di casa, a ritrovare i punti di riferimento fuori dal campo. Che saranno molto simili anche in questo pazzo finale di stagione, visto che nelle tribune non ci potrà essere il muro nerazzurro che ha sempre accompagnato la squadra di Conte. In Serie A l’Inter ha avuto una media record di 65.800 spettatori a partita. Un numero pazzesco, che adesso si trasforma in una rinuncia molto dolorosa.