Dopo la vittoria di ieri sera nel Trofeo Naranja contro il Valencia, l'Inter è già al lavoro. Questa mattina la squadra di Antonio Conte ha sfidato in un test amichevole la Virtus Bergamo, vincendo per 8-0. Protagonista della partita, il nuovo acquisto, Romelu Lukaku autore di ben quattro gol. L'Inter ha postato una foto sul suo profilo Instagram ritraente l'attaccante belga e la didascalia: "Chi ha segnato quattro gol oggi in amichevole?".