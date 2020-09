L'Inter torna ad allenarsi ad Appiano: Barella ha svolto la seduta integrale con i compagni

Inter subito in campo: dopo la prima amichevole del pre-campionato (vittoria per 5-0 sul Lugano), la squadra di Antonio Conte ha sostenuto una seduta di allenamento al Centro Sportivo Suning. Presente anche Nicolò Barella che ha svolto seduta integrale con i compagni. Continua dunque la preparazione alla nuova stagione, con i nerazzurri che avranno come primo appuntamento ufficiale quello contro la Fiorentina, il 26 settembre a San Siro. Oltre alla partita con il Lugano, la settimana nerazzurra ha in programma altri due appuntamenti: venerdì l'allenamento congiunto con la Carrarese al Centro Sportivo Suning, sabato l'amichevole a San Siro contro il Pisa.