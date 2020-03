L'Inter torna ad allenarsi mentre aspetta notizie dalla UEFA: Sensi migliora, ma resta out

In attesa di capire se i prossimi impegni di Europa League con il Getafe verranno confermati dalla UEFA, l'Inter oggi è tornata a lavorare al Centro Sportivo Suning nel pomeriggio: dopo il riscaldamento, i nerazzurri - come informa il sito ufficiale del club milanese - hanno svolto torello ed esercitazioni tecnico-tattiche. Per quanto riguarda i singoli, migliora Stefano Sensi: progressi per lui in queste ore, anche se l'ex Sassuolo giovedì dovrebbe restare ancora out secondo Sky Sport.