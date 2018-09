L'Italia perde subito un pezzo, Pellegri ritorna al Monaco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non ci sarà un esordio in Nazionale per Pietro Pellegri, almeno nel prossimo futuro. L'attaccante del Monaco, scelto a sorpresa da Mancini, dopo gli esami effettuati a Coverciano - che hanno dimostrato come sia indisponibile - è stato rispedito al club di appartenenza per sostenere le cure del caso.