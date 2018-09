L'Italia under 17 vince il torneo "4 Nazioni"

Vittoria gratificante per gli azzurrini che pareggiano in rimonta contro la Germania assicurandosi il torneo "4 Nazioni". L'Italia under 17 si classifica infatti prima in classifica davanti agli stessi tedeschi. Decisivo a Waldshut-Tiengen il pari all'ultimo minuto utile a firma dello juventino Mirco Lipari, in una gara dove i padroni di casa si sono portati avanti di due reti.

L'Italia è ora attesa alla prima fase di qualifazione agli europei che si terrà dal 27 ottobre al 2 novembre in Croazia

Torneo "4 Nazioni"

Italia-Germania 2-2

reti: 20' Kehl (G), 65' Thielmann (G), 71' Cudrig (I), 90' + 4 Lipari (I)

Prima giornata (7 settembre)

Italia-Israele 5-2

Olanda-Germania 2-2

Seconda giornata (9 settembre)

Italia-Olanda 2-1

Germania-Israele 2-1

Terza giornata (11 settembre)

Germania-Italia 2-2

Olanda-Israele 4-2

Classifica finale: Italia 7 punti, Germania 5, Olanda 4, Israele 0.