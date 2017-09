L'Italia Under 20 batte la Polonia 6-1

Nel torneo '8 Nazioni' spicca la doppietta di Castrovilli

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - IMOLA (BOLOGNA), 5 SET - Vittoria netta per 6-1 della Nazionale italiana Under 20 a Imola contro la Polonia, nella partita d'esordio del torneo '8 Nazioni'. A contribuire a suon di gol al risultato tennistico sono stati Bonazzoli (6' e 34'), Castrovilli (23' e 68'), Picchi (70') e Lo Faso (86'). Per i polacchi aveva agguantato il momentaneo pareggio Schikowski. "I ragazzi - ha commentato, a fine partita, l'allenatore Federico Guidi - sono andati ben oltre le migliori aspettative, sia sotto il profilo tecnico che tattico". Gli azzurrini torneranno in campo il 5 ottobre contro l'Inghilterra.