L'occhiolino e l'orologio: i tabloid inglesi passano CR7 ai raggi X

L’occhiolino e l’orologio: il ritorno di Cristiano Ronaldo all’Old Trafford, per la seconda volta nella sua carriera da avversario del Manchester United, ha monopolizzato le pagine sportive dei giornali inglesi. Con una grande attenzione anche a cose secondarie. “Winker back” scrive infatti il Daily Star: “torna l’occhiolino”. Quando CR7 ieri ha salutato così i giornalisti, ai reporter locali ha infatti ricordato l’occhiolino che fece Ronaldo ai Mondiali del 2006 per l’espulsione di Wayne Rooney. Il Times, invece, dà risalto all’orologio, in effetti parecchio vistoso, sfoggiato da CR7 “Watch out of the blink”. CR7 fa notizia, oltremanica, anche così.