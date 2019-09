Spagnolo Gil Manzano dirigerà Dinamo Zagabria-Atalanta

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Sarà il fischietto olandese Danny Makkelie a dirigere Atletico Madrid-Juventus, partita valida per il Gruppo D della Champions League. Lo ha comunicato l'Uefa che per Dinamo Zagabria-Atalanta (Gruppo C) ha scelto l'arbitro spagnolo Jesus Gil Manzano.