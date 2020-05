L'OMS risponde agli Stati Uniti: "Il Coronavirus è di origine naturale"

L'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha risposto alle parole di Mike Pompeo che riportava prove di come il virus fosse stato sintetizzato in laboratorio. L'OMS ha risposto dicendo che il Coronavirus è di origine naturale, come l'Ebola oppure la Sars, esortando però a condividere i dati eventualmente differenti che gli Stati Uniti potrebbero avere in mano.