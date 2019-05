La B Italia vince il Torneo della Pace

Presidente Balata'dimostrata ancora un volta bontà nostri vivai'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Grande trionfo della B Italia alla 6a edizione del Torneo internazionale della Pace riservato agli Under 16. I ragazzi di Massimo Piscedda vincono 2 a 0 in finale con i pari età della Lega Pro a San Sisto. In rete Fronzolini al 27′, raddoppio del numero 9 Cerri al 3′ del secondo tempo. Si conclude così la cavalcata della rappresentativa della Lega B nel prestigioso torneo organizzato dalla LND Umbria dopo il secondo posto nel girone eliminatorio e la semifinale vinta giovedì proprio con la rappresentativa della Lega Nazionale dilettanti per 2 a 1. Esulta il presidente della Lega B Mauro Balata: ''Ancora una volta si è dimostrata la bontà dei vivai dei nostri club, dove ci sono molti ragazzi di qualità, con un futuro importante e che incarnano perfettamente lo spirito della Serie B, di lanciare cioè giovani per le nostre Nazionali. Proprio le Nazionali sono largamente rappresentate, in tutte le categorie, da giocatori provenienti da società della B''.