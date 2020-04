La bisnonna di Fabregas ha il Coronavirus: "La cosa peggiore è non poterla abbracciare"

Costretto in quarantena con moglie e figli, Cesc Fabregas è in ansia per la bisnonna di 95 anni che ha contratto il coronavirus in una casa di riposo. “La cosa peggiore è non poter stare con lei e abbracciarla - ha spiegato il centrocampista catalano del Monaco a 'La Sexta' -. Spero che ce la faccia, ma sappiamo che sarà difficile".