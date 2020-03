La carica di Spalletti: "Questo virus ha scelto l'avversario sbagliato per fare carriera"

Attraverso il proprio profilo Twitter, anche l’ex tecnico dell’Inter Luciano Spalletti ha voluto inviare il suo messaggio in un momento così delicato per il nostro Paese: Restiamo a casa a vaccinarci con l'amore per il nostro paese. Facciamo vedere a questo CVirus che ha scelto l’avversario sbagliato per fare carriera ...💪❤️🇮🇹 #iorestoacasa”, ha concluso.