La Carrarese "rinuncia" a Messi: "A volte i sogni diventano realtà... ma non è il nostro caso"

Messi che lascia il Barcellona non è una notizia di tutti giorni. Normale, dunque, che le novità dalla Spagna abbiano fatto il giro del mondo, con il mondo social letteralmente impazzito davanti alla possibilità - comunque piuttosto difficile - di poter vedere l'argentino con un'altra maglia in particolare. Del resto, chi non vorrebbe Leo Messi in squadra? Anche la Carrarese - per esempio - ha provato a sognare, salvo poi tornare alla realtà...