La Champions League femminile va al Lione. Le francesi hanno battuto in finale il Barcellona in un match senza storia, dominato dall’inizio alla fine. Lione subito avanti con Marozsan, poi è salita in cattedra Ada Hegerberg, Pallone d’Oro in carica, che con una tripletta ha inflitto il colpo di grazia alle catalane. Il Barcellona ha realizzato il gol della bandiera solo all’89’ grazie a Oshoala. Alla Groupama Arena di Budapest il match è terminato dunque 4-1 in favore del Lione, che è dunque Campione d’Europa per la quarta volta di fila (la sesta nella sua storia).