La Cina invia in Italia team medico. Di Maio: "Ricevute 31 tonnellate di materiale d'aiuto"

Un team di ricercatori cinesi per aiutare la Croce Rossa italiana a studiare e combattere il Coronavirus. Lo ha annunciato nei giorni scorsi l’Ambasciata Repubblica Popolare Cinese in Italia, oggi in conferenza stampa l’equipe medica è stata presentata, con la partecipazione del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio: “Ieri sera sono arrivati ben 31 tonnellate di materiali d’aiuto. Nei giorni scorsi ho avuto dei colloqui col mio omologo cinese, siamo riusciti a ottenere non solo questo materiale in donazione, ma anche la disponibilità da aziende per l’acquisto di altro materiale. Non siamo soli, l’Italia non è sola”.