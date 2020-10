La Consob ha approvato il prospetto dell'offerta pubblica: opa As Roma al via dal 9 ottobre

Consob approva prospetto. Friedkin offre 0,1165 euro per azione

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - L'opa sulla AS Roma può partire il 9 ottobre. La Consob ha approvato il prospetto dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Romulus and Remus Investments, il veicolo usato da Dan Friedkin, che offre 0,1165 euro in contanti per ciascuna azione ordinaria, con un esborso massimo di 9.834.205 euro. L'operazione, si legge in una nota, terminerà il 29 ottobre. L'intenzione, se l'opa sul 13,4% in mano ai piccoli azionisti avrà successo l'intenzione è quella di non ripristinare il flottante con il conseguente addio alla Borsa. (ANSA).