© foto di Federico Gaetano

La Coppa Italia torna TIM Cup per le ultime tre gare. Lo riporta Il Sole 24 Ore: la Lega Serie A e l'azienda di telefonia hanno trovato un accordo di sponsorizzazione per le semifinali di ritorno e la finale. Si torna così alla situazione precedente all'estate, quando, dopo la scadenza del contratto con TIM, si era inserita Trenitalia col brand Frecciarossa: il cambio ai vertici di Ferrovie di Stato ha fatto saltare il tutto, con il rientro last minute di TIM.