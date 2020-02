© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A breve prenderà il via il primo campionato eFootball della eSerie A TIM di PES2020, organizzato dalla Lega con i partner Infront e PG Esports, utilizzando come console esclusiva PS4. Migliaia di gamer si affronteranno per ottenere un posto al draft in programma lunedì 10 marzo, quando ogni club di Serie A potrà scegliere uno dei giocatori qualificati all'eventuale Pro Player.

Una volta concluso il draft, prenderà il via la fase a girone ad aprile (6-7 e 13-14) con due gironi da 5 squadre e due da 4 che si sfideranno per i playoff dell'11-12 maggio. Le migliori 8 squadre prenderanno parte alla Grand Final. “Grazie all’accordo con eFootball PES 2020, migliaia di appassionati potranno partecipare al primo Campionato della eSerie A TIM e sfidarsi in partite emozionanti sul celebre videogioco di calcio per provare a vincere il titolo di Campione d’Italia. Siamo molto soddisfatti per questa partnership con Konami, uno dei brand più conosciuti e famosi nel settore degli eSports”, ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A.