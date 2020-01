Tecnico Malaga sospeso dopo pubblicazione video hard sui social

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola, ha mostrato "tutto" il proprio sostegno a "un grande professionista" come Víctor Sánchez del Amo, che è stato sospeso dall'incarico di allenatore del Malaga dopo che un suo video a sfondo sessuale è stato pubblicato sui social. In un messaggio pubblicato sul proprio account di Twitter, accompagnato da una foto in cui saluta affettuosamente il tecnico, Rubiales ha ricordato che l'intimità "è un diritto inviolabile" e che usare mezzi illeciti per romperla "è immorale, oltre che criminale"."E una terza parte che ne approfitta non ha un nome". "Inoltre, diffonderlo è anche un CRIMINE", ha aggiunto Rubiales, che si trova a Jedda (Arabia Saudita) per il quadrangolare che mette in palio la Supercoppa di Spagna. (ANSA).