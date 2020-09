La FIFA celebra il compleanno di Tardelli: "C'è solo un urlo che riecheggia ancora oggi"

Nel giorno del suo compleanno, anche la FIFA celebra Marco Tardelli. In particolare, l'account Twitter ufficiale dei Mondiali ricorda così l'esultanza a Spagna '82: "62 giocatori hanno segnato in una finale dei Mondiali. Soltanto uno ha prodotto un urlo la cui eco si sente ancora oggi. Buon compleanno a una leggenda degli Azzurri e a uno dei centrocampisti più versatili che il gioco del calcio abbia mai visto".

⚽️ 62 players have scored in a #WorldCup Final. Only 1 has produced a scream that is still echoing now! 🔊

🎂 Happy 66th birthday to @azzurri legend & one of the most multifunctional midfielders the game has ever seen, @MarcoTardelli82 🇮🇹pic.twitter.com/csTFiiQjVs

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 24, 2020