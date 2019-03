© foto di Giacomo Morini

Karolayne Alexandre Da Rosa, figlia dell'ex centrocampista di Roma, Juventus, Real Madrid e Milan Emerson, ha parlato del rapporto con suo padre attraverso Canale 5. "Come papà sono una sportiva, ho iniziato a giocare a tennis e faccio tornei a livelli internazionali. Lui però non mi ha mai appoggiata, per questo motivo un giorno mi chiamò per offrirmi un lavoro come segretaria del presidente della Fifa, ma rifiutai perché volevo continuare a giocare. Da quel momento non ho più saputo niente di lui", le parole della tennista.