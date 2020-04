La Fiorentina lancia il torneo Esports Forza e Cuore Cup. Barone: "Lotta al Covid"

A partire da domani alle ore 15:00, prenderà il via “FORZA E CUORE CUP”, il torneo organizzato da Fiorentina Esports a cui parteciperanno le compagini virtuali di Parma, Sassuolo, Cagliari, Verona, Lecce, Spal e Monza.

Di questo, ha parlato il Dg viola Joe Barone, che ha voluto così commentare l’evento: “Ci tengo innanzitutto a ringraziare i club che hanno aderito a questa bella iniziativa. Attraverso questo evento ci auguriamo di intrattenere i nostri tifosi che in questo momento sono chiusi a casa, ma vogliamo che questa sia l’occasione per ricordare la campagna Forza e Cuore che, grazie all’aiuto di tantissime persone, ha raccolto già più di 860.000 euro consentendo di dare supporto a medici e strutture ospedaliere che, in questo momento di grande difficoltà, stanno impegnandosi per sconfiggere il Covid-19”.