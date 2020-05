La Fiorentina sorride. Ribery e Kouame pronti a scendere in campo in caso di ripartenza

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino sottolinea che sono emersi due sorrisi in più nella Fiorentina. Sono quelli di Franck Ribery e Christian Kouame: assenti da lungo tempo per infortunio, i due hanno approfittato del lungo e forzato stop per rimettersi in forma e se, come sembra, l'ingolfamento del calendario imporrà tante partite ravvicinate, ecco che le loro presenze saranno utili. I due, infatti, sono pronti a entrare in campo se il campionato riprenderà.