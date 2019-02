© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giornata fondamentale per la Juventus che stasera al Wanda Metropolitano proverà subito a ipotecare il passaggio ai quarti di finale di Champions League. La squadra di Massimiliano Allegri si è ritrovata alle 9 per la colazione in hotel mentre intorno alle 10.30 svolgerà il consueto risveglio muscolare. Alle 13 i giocatori pranzeranno, mentre alle 14.30 andrà in scena il pranzo istituzionale tra i dirigenti. Infine alle 19 i giocatori partiranno per raggiungere lo stadio, con la gara che inizierà alle 21.