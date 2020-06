La grande occasione di Lazio e Roma. Nuova chance per sogno scudetto e ritorno in Champions

Sarà un'estate romana di sogni, di coppe e di campioni. Titola così l'edizione odierna de Il Messaggero in merito al finale di stagione di Lazio e Roma, pronte a rincorrere i rispettivi obiettivi. Il sogno dei biancocelesti si chiama scudetto, divenuto obiettivo concreto per la squadra di Inzaghi: -1 dalla Juventus, un bomber in stato di grazia come Immobile e un gioco efficace, probabilmente il più bello d'Italia insieme a quello dell'Atalanta. Due invece i traguardi inseguiti dalla Roma: quarto posto con ritorno in Champions ed Europa League dov'è giunta agli ottavi (affronterà il Siviglia).

Dirigenze e incognite - Entrambe, però, hanno problemi dirigenziali - continua Il Messaggero -: il presidente biancoceleste Lotito è nella bufera per il caso Zarate sollevato da Le Iene, mentre quello giallorosso Pallotta è nel mirino della tifoseria, che vorrebbe vendesse il club a chiunque possa garantire un futuro libero da plusvalenze e cessioni eccellenti. In tutto questo, l'incognita della condizione atletica dei giocatori rimasti praticamente fermi per tre mesi e relativa esposizione agli infortuni.