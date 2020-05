La Bundes riparte, squadre in isolamento negli hotel. E i giocatori dovranno rifarsi il letto

A cinque giorni dalla ripresa della Bundesliga, tutte le squadre hanno cominciato la loro settimana in isolamento obbligatorio. Dopo aver effettuato i test per il COVID-19, i club sono partiti per i ritiri negli alberghi delle loro città o nelle strutture di proprietà. Nel protocollo, riporta L'Equipe, anche una regola particolare: i giocatori dovranno rifarsi i letti per evitare contatti con il personale dell'albergo.