La Dea si veste per Natale: con la Roma la Christmas shirt dell'Atalanta da mettere all'asta

In corso la partita tra Atalanta e Roma, con la squadra bergamasca che per l'occasione veste una maglia da gioco speciale. Come ogni anno, infatti, in occasione del Christmas Match, l'ultima partita in casa prima di Natale, il club lombardo propone una divisa differente dalla solita di casa, così che poi possa essere messa all'asta in TV, col ricavato che ogni anno viene devoluto ad un progetto differente. Per la Dea, quindi, oggi maglia da gioco grigia, con dettagli stampati in blu e calzoncini neri, al pari dei calzettoni.