La promessa degli svedesi: "Rispetto per tutti, meritiamoci la maglia"

Un messaggio meraviglioso, rivolto a loro stessi e ai propri sostenitori, e da tramandare alle future generazioni. I giocatori svedesi, nel video pubblicato dalla Federcalcio sui propri canali ufficiali, hanno letto una sorta di promessa da mantenere a tutti i costi, per meritarsi di indossare la maglia della Nazionale: Ecco il testo: "Questa non è una maglia normale. Questa è la maglia della Nazionale svedese. Quest'anno, chiunque la indosserà, giocatori e tifosi, devono dimostrare di meritarsela, accettando gli oneri che ne derivano. Prometto di mostrare rispetto nei confronti delle altre squadre, dei tifosi, dei funzionari e degli arbitri. Prometto di restare al fianco del mio team, nella buona e nella cattiva sorte. Prometto di non non diffondere l'odio sul campo, sugli spalti, online, ovunque. E prometto di dare il benvenuto a chiunque nella squadra, indipendentemente dal genere, età, etnia, religione e orientamento sessuale. Perché le nostre differenze fanno la differenza. Prometto di onorare questi valori e di guadagnarmi questa maglia. E voi?".