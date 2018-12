© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà un Natale più che sereno per i tifosi della Juventus. Non solo per i fan della truppa di Allegri, ma anche per quelli della compagine femminile. Le due prime squadre sono infatti matematicamente campioni e campionesse d'inverno nei rispettivi campionati, un traguardo importante che la Vecchia Signora ha celebrato così attraverso il suo profilo Twitter: