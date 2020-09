La Juve delude a Roma, Sconcerti: "Lontana da quella di Allegri, meno qualità rispetto a Sarri"

vedi letture

"Ronaldo porta la Juve dove la Juve non esiste". È questo l'attacco del direttore Mario Sconcerti, che oggi sul Corriere della Sera ha analizzato la prova poco entusiasmante offerta dai bianconeri contro la Roma: "Il pareggio di Roma avviene in modo deludente, il gioco è complesso, non ha luce, Pirlo finisce per cambiare l’intero centrocampo. Una Juve vicina al Sarri involuto d’inizio stagione, soffocata dalla sua metodicità un po’ noiosa, preoccupata di non sbagliare, quindi incapace di inventare".

"Questa Juve non si trova, lontana da quella di Allegri, con meno qualità di quella di Sarri. Perché stia fuori Bentancur è una buona domanda. La cosa migliore della sera è il risultato, un ottimo pari che frena comunque la corsa", ha concluso Sconcerti.