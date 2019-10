La Juve e i parametri zero: Rabiot e Ramsey sono stati pagati 5 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus nel corso della scorsa stagione ha acquistato due giocatori a parametro zero: Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Ma entrambi i giocatori, come succede sempre, non sono arrivati proprio a parametro zero. La Juventus ha dovuto infatti corrispondere una cifra ai rispettivi agenti per il trasferimento, sotto forma di commissione, che nella relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2019 (pubblicata dal club), è elencata alla voce "oneri accessori". Come riportato dal Corriere dello Sport, dal documento si evince che Rabiot è costato solo 1,4 milioni di euro, mentre è di 3,6 milioni di euro la cifra consegnata al procuratore di Aaron Ramsey.