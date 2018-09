La Juve vince e convince. I tre punti chiave de La Gazzetta dello Sport

© foto di www.imagephotoagency.it

Il 2-0 rifilato dalla Juventus senza troppi problemi al Bologna può essere sintetizzato - secondo La Gazzetta dello Sport - in tre principali punti chiavi. Innanzitutto il modulo bianconero: il 3-5-2 non era dedicato al Bologna - si legge - ma al Napoli: ora che Ancelotti gioca con il 4-4-2, i tre centrali possono essere utili. Allegri aveva fatto lo stesso con il Monaco di Falcao-Mbappé. Inoltre, il calcio è sempre più sofisticato e versatile, ma non sono tante le squadre europee che possono permettersi quattro moduli in 7 partite: il 4-3-3, il 4-2-3-1, il 4-3-1-2 e il 3-5-2. Merito della ricchezza della rosa ma anche del "laboratorio" Allegri. Infine, d'accordo ammettere l’inferiorità, però il Bologna non è stato quasi mai in partita. Non ha messo il famoso pullman in area ma neanche cattiveria in mediana. Come si fosse rassegnato dopo il primo quarto d’ora travolgente e volesse solo a limitare i danni.