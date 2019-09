La Juve vista da El Pais: "CR7 davanti alla rivoluzione di Sarri"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ampio spazio su El Pais, principale quotidiano spagnolo, per la sfida fra Atletico Madrid e Juventus. "Cristiano davanti alla rivoluzione di Sarri", il titolo di apertura. All'interno viene spiegato come il tecnico ex Chelsea, chiamato a Torino per modernizzare il gioco della Juventus, si stia scontrando con la necessità di far tirare il fiato a CR7 durante l'arco della partita, esonerandolo di fatto da compiti difensivi e di copertura e chiedendo sempre di più ai centrocampisti, Matuidi e Khedira in primis. Un cambio netto rispetto al recente passato juventino, spiega il quotidiano, che ancora ha bisogno di un po' di tempo per essere metabolizzato.