© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus Women si aggiudica il big match contro la Fiorentina Women's allo Stadium. A decidere la gara, che ha visto due traverse per squadra (due volte Girelli da una parte, Guagni e un quasi autogol della stessa Girelli dall'altra), è stata una rete di Sofie Junge Pedersen, che all'84' ha approfittato di un pasticcio difensivo delle avversarie per mettere dentro il gol partita. Grazie a questo successo le bianconere si portano così a +4 in classifica sulla Fiorentina seconda, sempre più vicine alla vittoria del campionato.