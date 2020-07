La Juventus ci riprova: con la Sampdoria per lo scudetto. Tutte le quote delle gare

Inter insegue il secondo posto, col Genoa vietato sbagliare

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Dopo aver fallito il primo match point scudetto con l'Udinese, la Juventus ci riprova con la Sampdoria. I bianconeri hanno in mano il loro destino perché, a prescindere dai risultati delle inseguitrici, vincendo con i blucerchiati porterebbero a casa il nono titolo consecutivo. L'opzione da quotisti di Sisal Matchpoint è data a 1.25, difficile una seconda sconfitta consecutiva della capolista, la vittoria dei doriani è infatti a 12 volte la posta mentre il pareggio, che invece rimanderebbe ancora la festa scudetto in caso di vittoria di Atalanta e Inter, è a 5.75. Il gol della Sampdoria è proposto a 1.82. L'Inter vuole provare a chiudere al secondo posto: dopo il pareggio con la Fiorentina è d'obbligo la vittoria con il Genoa, con il morale altissimo dopo il successo nel derby. I rossoblù arrivano da 2 vittorie consecutive e devono tenere a distanza il Lecce per evitare la Serie B. Strada in discesa per i nerazzurri, avanti a 1.65, contro il 5.00 del successo genoano e il 4.00 del pareggio. La Roma, tramontato ormai il sogno Champions, ospita la Fiorentina per blindare il quinto posto e accedere direttamente all'Europa League. Superare la viola non sarà una passeggiata, i toscani infatti sono in netta ripresa, in striscia positiva da 6 turni (3 vittorie e 3 pareggi). Il pronostico è pero dalla parte dei giallorossi, avanti a 1.62, il blitz della Fiorentina si gioca a 5 volte la posta, il segno X è proposto a 4.25. (ANSA).