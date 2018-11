La Juventus e i cacciatori di record. Ecco i numeri record

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Analizzando i numeri della Juventus alla ripresa del campionato, il Corriere della Sera sottolinea come non si possa far finta di niente di fronte al primato di 34 punti su 36 conquistati in campionato (unico pareggio, col Genoa allo Stadium) e di fronte al fatto che con altre 7 vittorie nell’anno solare i punti salirebbero a 103, una prima assoluta, senza finora nemmeno una sconfitta in trasferta. Ma per la Juve, che ha il miglior attacco (26 gol fatti, come il Napoli) e la miglior difesa (8 subiti), in questo momento sono quasi importanti anche i record di Ronaldo. Quello «negato», ovvero il sesto Pallone d’oro in carriera e pure quello dei gol fatti con la Juve: il portoghese è a quota 9 in 15 partite e, dato che detiene il record di pericolosità in tutta Europa, avendo partecipato a 108 tiri (con 88 conclusioni personali e 20 assist), potrebbe quindi far meglio di Filippo Inzaghi (a quota 10 reti dopo 18 gare), primatista in questa ennesima classifica.