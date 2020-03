La Juventus e il possibile ritorno di Pogba. Tutte le quote di mercato

Tra le pretendenti anche il Psg e il Real Madrid

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Nella prossima finestra di mercato Paul Pogba potrebbe fare ritorno alla Juventus, che ha urgente bisogno di risollevare la qualità del suo centrocampo. Il barometro dei bookmaker, che in questa fase di stop monitorano attentamente i venti di mercato, punta deciso sulla sponda bianconera. Il francese, che quest'anno ha giocato solo 7 partite in Premier per un doppio infortunio alla caviglia, sembra del resto intenzionato a chiudere la sua esperienza con il Manchester United. Il problema semmai, come ha fatto intuire Paratici nei giorni scorsi, sarà convincere qualche giocatore della Juve a fare il tragitto inverso, visto che lo United ha ultimamente perso buona parte del proprio appeal. Eloquente la valutazione degli analisti di Sisal Matchpoint, secondo i quali la possibilità che Pogba torni in bianconero entro il prossimo 31 agosto vale appena 2.75. Quanto alla concorrenza, i pericoli maggiori sono il Psg e il Real Madrid, dati entrambi a 6.00. Improbabili altre scelte: il Barcellona è a 20.00, così come il City. Difficile ipotizzare uno "sgarbo" dell'Inter, a 33.00, stessa quota per un approdo all' Arsenal e al Bayern Monaco. (ANSA).